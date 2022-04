La Nazione: "Fiorentina, Coppa stregata. Ora un mese di fuoco in A per fare la storia"

"Coppa stregata, ma non è finita" titola La Nazione per aprire le sue pagine sportive. Un errore di "PaperDrago", come il quotidiano chiama Dragowski, e la Fiorentina dice addio alla Coppa. Il cuore non basta, decide un gol dell'ex che non ti aspetti, quel Bernardeschi che con un pallonetto spiana la strada verso il passaggio del turno alla squadra di Allegri. Al 94' infine il sigillo di Danilo che chiude la partita e spegne i sogni dei ragazzi di Italiano. Ora testa al campionato: un mese di fuoco per fare la storia. Si scende in campo ogni tre giorni.