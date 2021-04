La Nazione: "Fiorentina, l'obiettivo è il rinnovo di Vlahovic. Scordandosi Chiesa"

La Nazione in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Fiorentina facendo un punto sulla situazione di Dusan Vlahovic. La strada del serbo non può e non deve più correre in parallelo con quella di Chiesa e Commisso vuole tenerselo stretto, ma dovrà difendersi da attacchi e pressioni che ci sono già, Roma e Milan in primis, adeguandogli un contratto troppo "piccolo" per quanto sta facendo. Vlahovic è il bello, il simbolo della Fiorentina, ma le ombre del mercato potrebbero farsi preoccupanti. Per ridare un valore più giusto al suo cartellino e certificare la scelta del classe 2000 di essere la bandiera e il futuro viola, Commisso ha come obiettivo quello di sottoscrivere presto, se non subito, un nuovo accordo.