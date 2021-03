La Nazione: "Fiorentina, niente alibi. Parma e Benevento valgono doppio"

vedi letture

Tensione e concentrazione: questi i concetti essenziali del diktat che Rocco Commisso aveva impartito allo spogliatoio della Fiorentina prima della sconfitta contro la Roma. Adesso i viola hanno davanti due sfide cruciali per l'obiettivo salvezza: le sfide con Parma e Benevento sono due scontri diretti in piena regola, nei quali i punti valgono doppio. Battere gli emiliani - sottolinea La Nazione - li affosserebbe definitivamente (o quasi), e un successo nell'altra gara acuirebbe ulteriormente la crisi dei sanniti. Due gare da non fallire per la squadra di Cesare Prandelli.