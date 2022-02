La Nazione: "Fiorentina, ora serve un leader: Biraghi, Milenkovic e Torreira i candidati"

Interessante riflessione quella che La Nazione compie quest'oggi al suo interno. Alla Fiorentina serve subito un leader per tentare il colpaccio in Coppa Italia contro l'Atalanta e per spingere in prospettiva la squadra, caricandola per ripartire dopo lo scossone Vlahovic e la batosta subita sabato.

Il pensiero va subito a Cristiano Biraghi, il capitano deciso e promosso dal gruppo, colui che è stato scelto per essere l'uomo di punta nelle battaglie con il suo atteggiamento e la sua personalità. Un altro candidato per esperienza potrebbe essere Nikola Milenkovic che, situazione contrattuale a parte, ha carattere e carisma per riaccendere il motore della stagione. Infine c'è Lucas Torreira, uno di quelli che per il ruolo che ha in campo deve farsi per forza seguire e poi ha tanta esperienza internazionale. Domani contro l'Atalanta servirà un leader alla Fiorentina che adesso ha fretta.