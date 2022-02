La Nazione: "La Fiorentina vola con Piatek e Niko, la Copp(i)a Italia: 3-2 all'Atalanta"

vedi letture

La Nazione dedica ampio spazio al suo interno alla vittoria della Fiorentina contro l'Atalanta per 3-2 a Bergamo in Coppa Italia. Il successo è stato un mix di emozioni indescrivibili - sottolinea il quotidiano -. Una perfetta scenografia di un film ad alta tensione che nel finale ha vissuto prima il colpo di scena del gol di Milenkovic e poi l'ansia e la paura di una decisione del VAR a spegnere la festa appena iniziata. La Dea è sempre cattiva, ma non più impenetrabile come ai tempi d'oro e così a far festa è la squadra di Italiano, grazie alla doppietta di Krzysztof Piatek e al gol di Milenkovic. Il Pistolero ha segnato entrambe le reti dal dischetto, ma la seconda è arrivata dopo la respinta di Musso, che gli aveva parato il penalty: poco importa, adesso Piatek e Niko è la Copp(i)a Italia.