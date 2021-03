La Repubblica: "All'Inter basta un tiro di Skriniar per domare un'Atalanta da rodeo"

"All'Inter basta un tiro di Skriniar per domare un'Atalanta da rodeo", titola La Repubblica oggi in edicola. Ora gli esteti eccepiranno sull'1 a 0 con cui l'Inter ha vinto ieri, ma Conte sa che uno scudetto si vince anche così. Si vince domando la squadra meno mansueta del campionato. Si vince sfruttando la zampata di Skriniar alla prima mischia in area, dopo un tempo senza tiri in porta e un solo brivido per Sportiello. Si vince controllando gli avversari. E se gli esteti eccepiranno, l'Inter rimane prima dopo 26 giornate, con 6 punti sul Milan e 10 sulla Juventus (con una gara in meno).