La Repubblica: "Juve, vittoria quasi inconsapevole. Per il Sassuolo sembrava un allenamento"

vedi letture

La Repubblica si sofferma sul successo della Juve in casa del Sassuolo. "Juve, vittoria quasi inconsapevole. Per il Sassuolo sembrava un allenamento" scrive nella sua analisi Emanuele Gamba. I bianconeri hanno giocato con riluttanza ma hanno vinto, non senza soffrire. La Juve ha approfittato dei regali difensivi del Sassuolo, restando in corsa per la Champions. Dybala e Ronaldo hanno segnato il 100° gol in A ed è "una delle pochissime volte in cui sono andati a braccetto in questi tre anni di convivenza distante". Però è stato Buffon a indirizzare la partita, parando un rigore al 16' a Berardi. Il Sassuolo nel primo tempo ha creato 6 nitide palle gol "pareva una partita d'allenamento in cui gli attaccanti per mera pigrizia non avevano voglia di affondare i colpi".