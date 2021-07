La Repubblica: "La notte ti fa bellissima. Italia in semifinale"

"La notte ti fa bellissima. Italia in semifinale" scrive La Repubblica in prima pagina quest'oggi. Grande vittoria azzurra contro il Belgio: 2-1 a Monaco di Baviera contro la Nazionale prima nel ranking. Strappato il pass per le semifinali: gli Azzurri di Mancini scenderanno in campo per affrontare la Spagna. L'Italia è tornata tra le grandi.