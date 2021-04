La Repubblica: "Riflessioni Juve, in discussione il progetto industriale di Agnelli"

Tra i dodici "scissionisti" della Superlega nessuno è uscito con le ossa rotte come la Juventus. Lo assicura l'edizione odierna de La Repubblica, che sottolinea come Agnelli sia rimasto isolato, privato delle sue cariche e ora persino in discussione all'interno del club bianconero. I conti della società sono precipitati, i risultati sportivi peggiorati: su queste basi - prosegue il quotidiano - è il progetto industriale del presidente juventino a essere in discussione. John Elkann potrebbe però concedergli ancora un po' di tempo per riprendere la rotta: la sua successione, nel caso, verrebbe affidata a un uomo-bandiera come Lippi o Del Piero. In questo scenario, Pirlo, Nedved e Paratici (gli ultimi due in scadenza) potrebbero essere travolti da un'eventuale rivoluzione. Sullo sfondo la figura di Allegri, sempre presente: Max, si legge, tornerebbe volentieri nella città dove, peraltro, vive suo figlio.