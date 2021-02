La Repubblica: "Serie A, schiaffo sui diritti tv. Lega spaccata tra DAZN e Sky"

"Serie A, schiaffo sui diritti tv. Lega spaccata tra DAZN e Sky" scrive La Repubblica in edicola oggi. Quando Enrico Preziosi, presidente del Genoa, si è alzato interrompendo il discorso di Stefano Campoccia, dirigente dell'Udinese, per colpirlo con un ceffone a mano aperta al grido di 'ripeti sempre la stessa cosa', l'atmosfera da Far West che da giorni assorbe gli animi della Serie A ha improvvisamente preso forma. E la reazione del dirigente dei friulani non si è fatta attendere: il tempo di alzarsi e restituirgli lo schiaffo, niente affatto morale. La discussione sui diritti tv è stata rimandata perché alcune società (Atalanta, Juve, Milan, Inter, Napoli, Lazio, Fiorentina, Cagliari e Udinese) volevano che si votasse subito per assegnare i diritti tv del triennio 2021/24 a DAZN, le altre no. Ora però è un vero e proprio braccio di ferro perché il gruppo è numeroso abbastanza da far saltare, se portato ai voti, l'ingresso dei fondi di investimento nella Lega. Agnelli, forte dell'offerta di DAZN, sostiene una posizione (condivisa anche dalle milanesi): con questa offerta la Serie A non ha più bisogno di cedere il proprio 10% ai fondi. Quindi ci sono due strade: far morire l'ipotesi oppure rinegoziarla a condizioni più favorevoli. E magari cancellando la clausola Superlega che tutelerebbe i fondi in caso di fuga dei grandi club. Le 7 grandi pensano a un documento da portare in Assemblea ma allora perché non si è riusciti a chiudere la partita con DAZN. Tolta la Roma, unica big in aperto contrasto con le altre, sono le piccole che temono di retrocedere, e che solo con la media company e con l'ingresso dei fondi si metterebbero comunque qualche soldo in testa. E chi si aspettava un rilancio di Sky invece è rimasto deluso. L'unica fiche messa sul piatto dall'a.d. Ibarra e Perrelli hanno messo sul piatto è stata la rata mai versata della scorsa stagione.