La Repubblica: "Un derby che sposta gli equilibri e che può minare il futuro di Fonseca"

La Lazio ieri sera si è presa con forza un derby che rischia di spostare molto l'asse della stagione delle due squadre. Così scrive La Repubblica nell'analizzare la batosta subita la Roma. Inzaghi non ha soltanto vinto. Ha stravinto schiantando la Roma in generale e Fonseca in particolare. Il risultato pare la diretta conseguenza di quello che si è visto in campo e fuori: Inzaghi che urla contro tutti, dall'arbitro, ai raccattapalle. Un'immagine che contrastava in modo violento con la silhouette di Fonseca, inerme di fronte alla panchina. Questa sconfitta per il tecnico portoghese rischia di minare la considerazione che i suoi datori di lavoro hanno di lui.