La Stampa: "Addio satellite, finisce l'era Sky: a Dazn i diritti della Serie A fino al 2024"

"Addio satellite, finisce l'era Sky: a Dazn i diritti della Serie A fino al 2024". Anche La Stampa nel taglio alto della sua prima pagina rimarca la questione legata ai diritti tv che sono passati, grazie ad una votazione favorevole di maggioranza in Lega, a Dazn per i prossimi tre anni. Per 840 milioni passa l'offerta del gruppo web, che fa l'accordo con Tim. Sky punta ad avere tre partite e medita il ricorso. Sedici voti per voltare una pagina lunga quasi 30 anni. Con l'assegnazione dei diritti tv 2021-24, la Serie A entra in una nuova era: dal satellite allo streaming via Internet, da Sky a Dazn.