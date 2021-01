La Stampa: "Arrendevole, inconcludente, discontinua. Preoccupa la Juventus"

"Arrendevole, inconcludente, discontinua. Preoccupa la Juventus", così titola La Stampa oggi in edicola. L'Inter ritrova il successo e per almeno una notte vola in testa alla classifica: 40 punti alla pari del Milan di scena stasera a Cagliari. Perde terreno e sicurezze la Juventus, adesso distante 7 punti: deve recuperare una partita, d'accordo, ma il distacco diventa cospicuo. In casa bianconera, più della sconfitta, deve preoccupare quel che c'è dietro: arrendevolezza, incocludenza e discontinuità. "Non siamo scesi in campo", allarga le braccia Pirlo. Esulta Conte che non lascia scampo all'allievo, ne controlla il possesso palla sterile e lo azzanna. Due a zero e il risultato è pure stretto.