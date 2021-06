La Stampa: "Buffon allontana il ritiro e si prepara a tornare al Parma"

La Stampa evidenzia come Gigi Buffon si allontani dall'idea del ritiro per prepararsi a fare ritorno al Parma. "La B? A 28 anni, da miglior portiere al mondo, sono sceso tra i cadetti, a 43 non può diventare un fatica perché io gioco per passione. Nel giro di tre o quattro giorni scioglierò i dubbi", le sue parole.