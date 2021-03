La Stampa: "Covid e Asl, finale di campionato appeso a un filo e affidato alla sorte"

La Stampa in edicola oggi si sofferma sul caso Inter-Sassuolo e sul futuro del campionato "Covid e Asl, finale di campionato appeso a un filo e affidato alla sorte" scrive il quotidiano. Il finale del torneo di A sembra essere appeso a un filo, affidato anche al buon senso dei dirigenti. Il rinvio del match Inter-Sassuolo non è stato un problema - scrive il quotidiano - grazie anche al rapporto d'amicizia tra Carnevali e Marotta, ma è l'ennesima conseguenza della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni su Juventus-Napoli. Ma c'è un paradosso: l'Inter a ottobre giocò con 6 positivi, ora si ferma con 4. Il timore è che tra oggi e domani i casi possano aumentare, quindi meglio muoversi in anticipo. L'Ats ha bloccato anche i nazionali ma le Federazioni sono già intervenute perché non vogliono rinunciare ai vari Brozovic, Perisic, Eriksen e Skriniar. E anche l'Italia non vorrebbe fare a meno di Barella e Bastoni. Ora mancano 2 mesi alla fine del campionato: in queste condizioni saranno lunghissimi.