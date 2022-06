La Stampa: "Il Torino vuole Luis Henrique: ieri incontro a Milano con il Marsiglia"

Pablo Longoria, amministratore delegato del Marsiglia, ha preso parte all'incontro con Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, di ieri in un albergo di Milano. Secondo quanto riportato da La Stampa, i granata vogliono Luis Henrique prima che il suo prezzo decolli e stanno trattando per un prestito con diritto di riscatto a 6 milioni di euro. Le parti sono vicine, ma Juric ha fretta e vuole rinforzi immediati entro la partenza per l'Austria dell'11 luglio. Joao Pedro e Vlasic gli altri obiettivi.