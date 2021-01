La Stampa in apertura: "Super Ronaldo, la Juventus lancia la sfida al Milan"

La Stampa, questa mattina in edicola, titola in prima pagina: "Super Ronaldo, la Juventus lancia la sfida al Milan". La Juve batte l'Udinese 4-1 e resta a meno dieci dal Milan alla vigilia della sfida diretta. Ancora una volta CR7 è il trascinatore: con la doppietta è a soli tre gol da Pelè. Per il Diavolo - si legge - c'è invece Leao meravigliao, la squadra di Pioli è inarrestabile e passa anche con il rosso a Benevento per 2-0.