La Stampa: "Juve, operazione recupero. Pirlo svuota l'infermeria per la rincorsa"

"Juve, operazione recupero. Pirlo svuota l'infermeria per la rincorsa". Questo il titolo che La Stampa dedica ai bianconeri all'interno nell'edizione odierna. Il recupero di tre giocatori è fondamentale in ottica scudetto per provare a ribaltare le sorti dell'annata partendo dal ritorno degli infortunati, passando per la necessità di ribaltare il Porto e finendo con la risalita in Serie A. Morata è il primo dei recuperi contro la Lazio, ma ci saranno anche Bonucci e Cuadrado così che il centrale potrebbe essere rilanciato per non rischiare De Ligt. Per la Champions si candida anche Chiellini, mentre per Arthur e Dybala è più difficile fare previsioni con l'argentino che per il ritorno degli ottavi dovrebbe andare almeno in panchina.