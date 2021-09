La Stampa: "L'Inter in Europa non riesce mai a sorridere. Con lo Shakhtar sarà già decisiva"

vedi letture

La Stampa nell'edizione odierna analizza la situazione in casa Inter dopo l'1-0 del Real all'89'. Il migliore in campo dei Blancos fino all'ultimo minuto era Courtois che con le sue parate aveva tenuto a galla le Merengues, ma nel finale Rodrygo ha ammutolito San Siro e confermato l'idiosincrasia dei nerazzurri alla Champions League. La squadra di Inzaghi adesso è già chiamata alla vittoria contro lo Shakhtar Donetsk, sconfitto a sorpresa dallo Sheriff Tiraspol per 2-0, in una trasferta che diventa decisiva per il passaggio del turno. Nonostante la buona prestazione, l'Inter d'Europa non riesce mai a sorridere.