La Stampa: "L'Italia sfida il Galles per il primo posto. Belotti in campo"

"L'Italia sfida il Galles per il primo posto". E' questo il titolo con cui in taglio alto La Stampa si dedica al calcio e alle vicende della Nazionale. La qualificazione è in tasca, ma l'Italia vuole vincere anche l'ultima sfida del girone per chiudere da imbattuta e a punteggio pieno. Roberto Mancini è intenzionato a fare un po' di turnover, specie in attacco. Il quotidiano piemontese, al riguardo, scrive "Belotti in campo" e riporta la sua intervista di ieri.