La Stampa: "Notte magica, l'Italia travolge la Turchia"

"Notte magica, l'Italia travolge la Turchia" scrive in prima pagina La Stampa in riferimento alla vittoria di ieri sera dell'Italia. Non poteva esserci notte romana più dolce per l'esordio europeo. L'Italia stende la Turchia con una gara perfetta, matura. La Turchia ha provato a tappare la bocca per un tempo, ma gli azzurri si sono messi al centro del ring e da lì non si sono più spostati. Colpi ai fianchi, poi il bersaglio grosso. Alla fine un verdetto netto, giusto. E che apre un'autostrada per il futuro, dove mercoledì ci sarà la Svizzera.