La Stampa riporta la lettera del giovane suicida Seid: "Sono nero e mi fanno vergognare"

La notizia della morte di Seid Visin, giovane talento con trascorsi nei settori giovanili di Milan e Benevento, è un pugno allo stomaco per il mondo del calcio e non solo. Originario dell’Etiopia e adottato da una coppia di Nocera Inferiore, nel 2017 Visin aveva deciso di abbandonare il suo sogno di diventare calciatore professionista, ma continuava a praticare nel calcio a 5. Una lettera che lo stesso Visin aveva inviata tempo fa ad amici e alla psicoterapeuta per raccontare il suo terribile disagio è stata pubblicata sui media e riportata anche in prima pagina da La Stampa: "L'ultima lettera di Seid: 'Sono nero e mi fanno vergognare'".