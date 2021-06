La Stampa: "Ronaldo-Juve, dopo le sue parole aumentano i dubbi sul futuro"

La Stampa sottolinea come ieri Cristiano Ronaldo si sia ripreso la ribalta, interrogato sul suo futuro: "Restare alla Juve? Non ho più 18 anni, quando vivevo notti insonni pensando al dopo. Ora ne ho 36 e quel che verrà sarà la cosa migliore per me". Zero certezze e, quindi, dubbi bianconeri che crescono.