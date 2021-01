La Stampa: "Straordinari Belotti: "Ma non può morire di fatica in campo"

vedi letture

"Straordinari Belotti: "Ma non può morire di fatica in campo". Titola così a 28 La Stampa sul Torino che stasera affronta il Milan a San Siro. Il quotidiano si concentra sulle parole di ieri di Marco Giampaolo che sul capitano granata si è espresso così: "Belotti insostituibile? Una bugia, i ragazzi non bisogna farli morire di fatica», racconta il tecnico granata anticipando, di fatto, un turno di riposo anche per il Gallo, probabile nella seconda delle ravvicinate gare con i rossoneri".