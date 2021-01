La Stampa: "Torino, Giampaolo può solo vincere. Ultima chance per evitare l'esonero"

Oggi pomeriggio il Torino affronta lo Spezia. I granata hanno solo un risultato utile a disposizione e non basterà più accontentarsi dei progressi. Anche lo stesso Giampaolo in conferenza ha detto che "i bonus sono finiti, non si può più sbagliare" e anche per lui dopo 5 mesi non c'è più spazio per gli errori. Con l'ennesima sconfitta non potrebbe più giustificare la sua permanenza sulla panchina granata. A scriverlo è La Stampa.