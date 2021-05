La Stampa: "Torino obbligato a vincere con lo Spezia per non tremare"

La Stampa si sofferma sul delicato confronto salvezza di oggi tra Spezia e Torino. "Torino obbligato a vincere con lo Spezia per non tremare" scrive il quotidiano. Al Toro potrebbe bastare anche un punto in due partite per la salvezza perché oggi gioca con lo Spezia e all'ultima dovrà affrontare il Benevento terzultimo ma, vincendo quest'oggi (e questo vale anche per la squadra di Italiano che all'ultima giornata affronterà la Roma) sarebbe salvo, senza dimenticare il recupero di mercoledì tra Lazio e Torino. Un duello importantissimo e fondamentale, carico di adrenalina.