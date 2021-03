Le pagelle di Immobile: Ciro il Grande... Assente. Altra serata no con soli 17 palloni toccati

vedi letture

Dopo la gara no contro il Bologna, Ciro Immobile è tra i non-protagonisti anche contro la Juventus. "Ciro il Grande assente", lo rinomina La Gazzetta dello Sport che sottolinea i soli 17 palloni giocati dall'attaccante della Nazionale. Il Corriere dello Sport scrive che è giù di forma, mentre il Corriere della Sera che non fa molto per lasciare il segno. Una partita anonima, quella del bomber biancoceleste, per Tuttosport.

I VOTI DI IMMOBILE

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5