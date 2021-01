Le Parisien e le parole di Leonardo: "Il PSG conferma la pista Messi"

"Il PSG conferma la pista Messi". Questo il titolo utilizzato nel taglio laterale della prima pagina quest'oggi da Le Parisien. Il direttore sportivo dei francesi ammette l'interesse per il fuoriclasse argentino: "I grandi giocatori come Messi sono sempre nelle lista del nostro club. Siamo seduti al grande tavolo di chi segue la vicenda, ma non è questo il momento di parlarne o di sognare". Una candidatura pesante che nel prossimo futuro potrebbe davvero diventare decisiva per il passaggio del 10 in Francia.