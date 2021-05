TuttoNapoli: "Prima trascinatore, poi l'infortunio. I 100 giorni d'astinenza di Lozano"

vedi letture

"Prima trascinatore, poi fermato dall'infortunio: i 100 giorni di astinenza di Lozano". E' con questo titolo che TuttoNapoli.net apre la sua homepage nel giorno di Napoli-Cagliari, ricordando nella sua analisi come Hirving Lozano non vada a segno praticamente da 100 giorni dopo aver trascinato la squadra in lungo e in largo nella prima metà di stagione.

"Cento giorni. Tanti ne sono passati da quando Hirving Lozano ha gonfiato per l'ultima volta la rete. Hellas Verona-Napoli, la partita che a fine gennaio ha messo nei guai Rino Gattuso e ha incrinato definitivamente il suo rapporto con Aurelio De Laurentiis. Era il 24 gennaio scorso, la rete del Chucky risultava inutile nel 3-1 finale in favore degli scaligeri, eppure il Napoli aveva una certezza: la gran stagione dell'esterno messicano. Ma quella, la nona sinfonia della sua annata in campionato, è stata anche l'ultima. Per il momento", si legge sul portale.