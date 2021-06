Tuttosport: "Con Elliott il Milan è tornato quello di un tempo: 70 milioni per il mercato"

vedi letture

Se tutte le componenti del Milan sono riuscite a funzionare - osserva oggi Tuttosport -, il merito è anche della proprietà. Elliott, secondo il quotidiano, avrebbe già dato l'ok ad un tesoretto da circa 70 milioni da investire sul mercato. Con il fondo americano, i rossoneri sono tornati ad avvicinarsi ai fasti di un tempo. Il budget per i trasferimenti è stato in parte già impiegato: Maldini e Massara hanno chiuso per Maignan a 15 milioni e hanno deciso di riscattare dal Chelsea Tomori, mentre sono in corso dei ragionamenti con il Brescia per ottenere uno sconto sui 25 milioni che il club dovrebbe corrispondere a Cellino per il riscatto di Tonali.