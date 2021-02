Tuttosport: "Il calendario dice Milan. Pioli può sfruttare i prossimi due turni"

Tuttosport nell'edizione odierna dedica uno spazio ai rossoneri con il titolo seguente: "Il calendario dice Milan. Pioli può sfruttare i prossimi due turni". L'Inter dovrà far visita alla Fiorentina e poi giocherà contro la Lazio prima del derby, mentre i cugini saranno impegnati con Crotone a San Siro e Spezia in Liguria: non proprio la stessa cosa. Anche la Juventus non può dormire sonni tranquilli visto le sfide che la attendono con Roma e Napoli. Il Milan, dovesse fare risultato pieno, quantomeno nella peggiore delle ipotesi allungherebbe la classifica.