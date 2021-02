Tuttosport: "Il cielo è sereno sopra la Lazio. Rinnovo Inzaghi, manca solo la firma"

Come scrive Tuttosport, la Lazio 5.0 sembra non temere più nessuno, proprio come quella dello scorso anno fermata dal Covid sul più bello. Il presidente ha promesso 400 mila euro a testa in caso di vittoria finale e sembra aver rimesso tutto in carreggiata: sistemata la grana coi giocatori scontenti grazie alle tre mensilità anticipate (con tanto di applauso a Formello), chiarito che Inzaghi resterà in sella ancora a lungo (pronto il contratto per 2 anni con operazione al 2024, manca solo la rima), e regalato al tecnico quel difensore che serviva - Mateo Musacchio, pronto a esordire dal 10 domenica causa squalifica di Patric e rischio forfait di Radu - per tamponare l'assenza di Luiz Felipe. Il cielo è tornato sereno sopra Formello, la condizione migliore per sistemare anche la pratica Cagliari.