Tuttosport in apertura: "Conte, mani sullo Scudetto"

"Conte, mani sullo Scudetto" è il titolo scelto da Tuttosport in apertura quest'oggi. Oggi in campo Inter-Sassuolo alle 18.45 (diretta su DAZN). Nel recupero della 28esima giornata, Conte cerca la vittoria consecutiva numero 10: vincendo contro i neroverdi di De Zerbi, i nerazzurri andrebbero a +11 sul Milan secondo, ipotecando così lo Scudetto.

L'altro anticipo - Nel taglio alto spazio alla Juventus, impegnata nel recupero con il Napoli. "Pirlo: Mi gioco la Juve". Sempre alle 18.45 (diretta Sky) altra sfida importantissima, stavolta per la zona Champions. Ma la sfida è cruciale non solo per la zona europea.

Champions - "Triplo Real, Salah tiene in corsa i Reds. City-Dortmund 2-1". Ieri in scena i primi quarti di finale. Vittoria del Real Madrid, in casa, contro il Liverpool per 3-1 con Vinicius grande protagonista. Ok il Manchester City che vince 2-1 contro il BVB. Gare ancora aperte in vista del ritorno.

Il Toro - Di spalla spazio al Torino. Sirigu ha il Covid, Davide Nicola dunque è alle prese con la scelta del portiere in vista della prossima sfida con l'Udinese: "Toro, Nicola ha scelto Milinkovic".

La svolta - Si parla anche degli Europei. Arriva la svolta: "Italia all'Olimpico con i tifosi". Il governo ha dato alla Federcalcio la sua disponibilità per la presenza di pubblico allo stadio Olimpico per le partite degli Europei di calcio al via l'11 giugno.