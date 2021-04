Tuttosport in apertura: "Depay, Cherki, Aouar. Lione: ruggisce la Juve"

vedi letture

"Depay, Cherki, Aouar. Lione: ruggisce la Juve" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi dando spazio al calciomercato della Juventus. Linea diretta tra i bianconeri e il club francese. Oltre a Depay, in scadenza a giugno, resta forte l'interesse per Aouar e spunta anche il nome del giovanissimo attaccante Mathis Rayan Cherki, classe 2003.

La Nazionale - "Mancini vince in tutti i Sensi": vittoria per 0-2 in Lituania con il gol dell'interista Stefano Sensi e del laziale Ciro Immobile. La serie positiva sale a 25 partite. Mancio eguaglia Lippi, Italia in vetta al girone di qualificazione ai Mondiali in Qatar. Covid: 4 membri dello staff positivi. "Se Mancini fa rima con Bernardini": l'editoriale di Xavier Jacobelli.

La sfida - "Cairo e la Asl sfidano Lotito": ancora spazio al 'caso' Lazio-Torino. Il presidente dei granata sulla decisione del Giudice: "L'inchiesta? Bene! Pronti a querelare!". Sabato intanto c'è il derby: anche Lyanco ko, vai Buongiorno!

Mercato - "Milan, il piano Ilicic. C'è Boga per la Dea": si scalda il calciomercato in vista della prossima stagione. Il Milan pensa a Josip Ilicic e l'Atalanta bussa alle porte del Sassuolo per Boga.