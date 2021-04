Tuttosport in apertura sulla corsa Champions: "Caccia all'oro: 60 milioni"

"Caccia all'oro: 60 milioni" scrive Tuttosport in apertura sulla corsa Champions. Atalanta, Napoli, Juventus, Milan e Lazio: 5 squadre in 7 punti per 3 posti Champions (uno è già dell'Inter, la Lazio deve recuperare una gara). Volata da brividi nelle 5 giornate finali: in ballo soldi fondamentali per programmare il futuro. Il check-up delle squadre, il calendario, le strategie e le combinazioni possibili.

La Champions League - "Il Chelsea spaventa il Real Madrid": 1-1 a Valdebebas tra il Real di Zidane e la squadra di Tuchel. Inglesi avanti con Pulisic nell'andata delle semifinali, Real sull'1-1 con un altro gran gol di Benzema. Stasera l'altra semifinale tra PSG e City: sfida tra emiri.

Inter - "Marotta, il piano per tenere tutti i big": i nerazzurri, con lo Scudetto ormai in tasca, pensano al futuro. Via i giocatori fuori dal progetto per confermare i big. E c'è un tesoretto in arrivo dai prestiti.

Toro - "Salvezza col Parma, Nicola pensaci tu". Tutto in ballo per la formazione granata che dovrà vedersela con il Parma, ormai in B. Verso la partita chiave per la salvezza.

Il caso - Infine c'è spazio per il caso relativo alla morte di Diego Armando Maradona: "La morte di Diego: omicidio colposo?". La perizia chiesta dai Pm inchioda i medici dell'argentino.