Tuttosport: "Inter, in Cina reportage shock su Suning: cosa dovrà vendere ancora?"

"Inter, in Cina reportage shock su Suning: cosa dovrà vendere ancora?", titola oggi Tuttosport. Zhang prova a resistere al timone dell'Inter per non rinunciare al finale di stagione con la squadra in testa alla classifica. Ma in Cina aleggia preoccupazione sullo stato di salute del gruppo Suning: è finito in copertina sul magazine Caixin, uno dei più autorevoli in materia economica. Ed il titolo non è incoraggiante: "Adesso cosa deve vendere Suning?". Rischia di non bastare l'iniezione di liquidità da 2.3miliardi di dollari da parte di due aziende pubbliche della regione dello Shenzen. Non è dunque scontato che la famiglia abbia la forza di restare al timone dell'Inter. E attorno alla trattativa con BC Partners vige il più fitto riserbo. Negoziazione forse congelata, ma non archiviata.