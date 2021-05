Tuttosport: "Juve, cambio di macchine stagionale per Ronaldo. Nessuna novità di mercato"

"Juve, cambio di macchine stagionale per Ronaldo. Nessuna novità di mercato", scrive oggi l'edizione di Tuttosport, andando a spegnere sul nascere le voci di mercato riguardanti l'asso portoghese. Ma solo per il momento. Perché Ronaldo si guarda in giro già da un po', ed in caso di mancata Champions una sua partenza sarebbe probabile. Lo United resta un'opzione da tenere d'occhio, e ha già mandato segnali. Ma l'impressione è che se la Juventus dovesse conquistare la Champions si potrebbe tenere il campione portoghese. Detto ciò, non è un indizio la partenza di alcune delle sue supercar, testimoniata da un video di un vicino: ne ha 24 e le fa girare per godersele tutte. Un cambio stagionale in pratica.