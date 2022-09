Tuttosport: "Juve, media-gol crollata da quando la coppia Higuain-Dybala è stata scomposta"

Da quando la coppia Higuain-Dybala è stata spezzata per la prima volta, la Juve non è più riuscita a mantenere le stesse medie realizzative. Né con Ronaldo, né con Vlahovic. Le reti siglate con i due argentini nel 2016/2017 furono 112, così come quelle dell'anno successivo. Dopo l'addio del Pipita, accasatosi poi al Milan, la media è crollata: 87 marcature nell'ultimo anno prima dell'esordio di Allegri, 99 con Sarri, 108 con Pirlo. E l'Allegri-bis non ha portato benefici: appena 80 i gol nel 2021-22, e quest'anno si veleggia a ritmi ancora più bassi, con una media di 1,2 reti a partita. A evidenziarlo è l'edizione odierna di Tuttosport.