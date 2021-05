Tuttosport: "Juventus, anche Paratici verso l'addio. Il suo posto sarà preso da Cherubini"

Anche l'avventura di Fabio Paratici alla Juventus sembra giunta al termine. A riportarlo è Tuttosport che spiega come si tratti di un momento importante per i bianconeri che saluteranno Buffon, probabilmente Cristiano Ronaldo ed anche il dirigente di lungo corso che sarà sostituito dal suo braccio destro Federico Cherubini come lui fece con Marotta. Furono proprio Paratici, al quale sta pensando il Tottenham, e Marotta stessi a volere Cherubini per essere il direttore sportivo di una squadra che non esisteva ovvero i giocatori bianconeri in prestito. Successivamente è passato dal ruolo di responsabile del settore giovanile poi ha costruito con Claudio Chiellini la prima Juventus U23 ed ha assunto compiti più importanti via via anche nell'ambito prima squadra che lo hanno portato fino ad oggi.