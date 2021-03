Tuttosport: "Juventus, gli indizi danno Ronaldo più vicino alla permanenza"

"Juventus, gli indizi danno Ronaldo più vicino alla permanenza", si legge su Tuttosport oggi in edicola. In questo momento ci sono più possibilità di vedere Ronaldo con la maglia della Juventus piuttosto che assistere ad un divorzio. C'è una certa tranquillità nella dirigenza bianconera. E l'acquisto di CR7 non è un'operazione semplice per nessuno, sia sotto il piano economico che tecnico. Florentino Perez sembra non aver nemmeno socchiuso la porta, mentre il Manchester United potrebbe essere un'ipotesi più concreta.