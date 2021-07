Tuttosport: "L'Uefa sceglie la top 11 dell'Europeo e scorda Re Giorgio Chiellini"

Giorgio Chiellini non è stato inserito nella top 11 dell'Europeo. Per Tuttosport è un oltraggio quello fatto a Re Giorgio. Al suo posto è stato messo Maguire a far coppia con Bonucci, ma comunque la formazione completa ha visto 5 giocatori dell'Italia campione: Donnarumma; Walker, Bonucci, Maguire, Spinazzola; Hojbjerg, Jorginho, Pedri; Chiesa, Lukaku, Sterling. L'unica motivazione per il team di esperti, di cui fanno parte anche Capello, Cambiasso e Keane, può essere che Chiellini ha saltato due gare per infortunio, ma il retro-pensiero di una scelta politica c'è. Anche il centravanti: strano non aver premiato uno tra CR7 e Schick.