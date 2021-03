Tuttosport: "La Juve fa quadrato per la Champions e per evitare un disastro economico"

Se il Benevento è stata la Caporetto della stagione, il quarto posto è la linea del Piave. L'edizione odierna di Tuttosport usa questa metafora per inquadrare la situazione attuale della Juventus, che in caso di mancato piazzamento Champions sarebbe costretta ad affrontare uno scenario economicamente disastroso. In casa bianconera serpeggia una comprensibile apprensione legata all'eventualità che la squadra possa avere dei cedimenti psicologici dopo essere stata sostanzialmente tagliata fuori dalla lotta per il primo posto. La conferma di Pirlo da parte di Nedved va dunque intesa come un avviso ai naviganti, un modo per dire che non saranno ammessi sfilacciamenti. La dirigenza fa quadrato intorno al suo allenatore, convinta che la continuità della guida tecnica possa essere un valore aggiunto per la prossima stagione.