Tuttosport: "La UEFA punta a squalificare la Juve ma prima deve individuare il reato"

vedi letture

Tuttosport in edicola oggi si sofferma sulle ultime novità inerenti il discorso relativo alla Superlega. "La UEFA punta a squalificare la Juve ma prima deve individuare il reato" scrive il quotidiano. La UEFA ha fatto partire un'indagine su Juventus, Real Madrid e Barcellona che porterà a una condanna per i tre club (è accaduto già ai 9 club 'pentiti'). Ceferin vorrebbe squalificare i tre club per 2 anni e si preannuncia già una battaglia giuridica che potrebbe tenere banco per tutta l'estate. I giudici devono individuare il reato e poi quale articolo è stato violato. La sentenza verrebbe impugnata dalle tre società coinvolte e tutto finirebbe davanti alla giustizia ordinaria. Ma la battaglia legale potrebbe provocare un ulteriore salto di qualità dopo l'istanza del Tribunale commerciale di Madrid dove il giudice Ruiz ha sollevato una pronuncia pregiudiziale sul ruolo di UEFA e FIFA. Si potrebbe arrivare a qualcosa di rivoluzionario, come accaduto ad esempio con la legge Bosman.