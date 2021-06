Tuttosport: "Locatelli si vede alla Juve da un anno. Farà di tutto per andarci"

Tuttosport si sofferma sul futuro di Manuel Locatelli, centrocampista de Sassuolo protagonista in Nazionale: "Locatelli si vede alla Juve da un anno. Farà di tutto per andarci". Il classe '98 è esploso definitivamente agli Europei, questo può complicare la vita alla Juve. Qualcosa si sta muovendo all'estero. Mossa dell'Arsenal, che però non fa le coppe. La Juve resta in pole, grazie anche al gradimento del giocatore che da 12 mesi ormai si vede bianconero. Ma c'è da accontentare il Sassuolo che non vuole trattare prima della fine degli Europei e chiede almeno 40 milioni. La Juve spera di poter inserire una contropartita per abbassare l'esborso economico: Radu Dragusin sembra essere il nome più gradito.