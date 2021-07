Tuttosport: "Mancini se può non cambia. Emerson scalda il motore"

Contro la Spagna, per l'Italia, non ci sarà nessuno stravolgimento per superare l'ultimo ostacolo che conduce alla finale europea. Mancini medita di affidarsi alla stessa formazione vista contro il Belgio, ma, come riporta Tuttosport, sulla fascia sinistra è obbligato a cambiare per l'infortunio di Spinazzola e ci sarà Emerson Palmieri. L'italo-brasiliano viene da una stagione in cui ha giocato poco, ma sulla carta ha esperienza, qualità e 'fame'.