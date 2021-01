Tuttosport: "McKennie arma di Supercoppa. Bernardeschi terzino al posto di Frabotta"

Secondo Tuttosport mercoledì sera, in Coppa Italia contro il Napoli, per la Juventus giocheranno McKennie, Kulusevski e Bernardeschi, che ieri con l'Inter sono entrati solo nella ripresa per sostituire Rabiot e Ramsey, entrambi in difficoltà, più l'infortunato Frabotta. Anche in difesa potrebbe esserci un cambio, con l'esclusione di Chiellini e l'innesto di Demiral con Bonucci. Sulla fascia confermato Danilo, mentre in porta Szczesny potrebbe lasciare il posto a Buffon. In attacco pronta ancora la coppia Ronaldo-Morata.