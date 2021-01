Tuttosport: "Milan, dubbi atletici su Mandzukic ma il suo arrivo resta più di un'idea"

Tuttosport si sofferma sul possibile approdo di Mario Mandzukic al Milan, a parametro zero. "Milan, dubbi atletici su Mandzukic ma il suo arrivo resta più di un'idea" scrive il quotidiano. Il club rossonero sta cercando il colpo in attacco, in barba alla politica societaria sui giovani e alla carta di identità. Per questo il Milan pensa a Mandzukic che stuzzica sotto tanti aspetti. I dubbi non riguardano aspetti tattici o comportamentali, per quanto una figura come la sua all'interno dello spogliatoio sia sicuramente importante e ingombrante. I dubbi riguardano la condizione atletica del giocatore, perché nell'ultimo anno ha giocato poco. Pensare di poter tornare in Italia e lottare per lo Scudetto però è più di uno stimolo per Mario.