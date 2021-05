Tuttosport: "Milan, il caso Donnarumma è un monito per agenti e calciatori"

"Milan, il caso Donnarumma è un monito per agenti e calciatori" scrive Tuttosport. La sensazione è che il Milan, con il caso Donnarumma, abbia voluto lanciare un segnale ai naviganti: il club è più importante di tutto e tutti. I dirigenti rossoneri sembra abbiano studiato bene la situazione e abbiano deciso di lanciare un monito: qui comandiamo noi. Da tempo infatti il Milan non partecipa ad aste per i calciatori. Il caso Donnarumma è un messaggio anche per gli altri calciatori che si apprestano a trattare i rinnovi dei loro contratti.