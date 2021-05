Tuttosport: "Milan, si scalda la pista Giroud ma è già derby di mercato con l'Inter"

vedi letture

Prende corpo l'idea Olivier Giroud in casa Milan. Rispetto all'Inter (altra pretendente), dove andrebbe a fare la prima alternativa a Lukaku e Lautaro, il francese in rossonero sarebbe un vero e proprio co-titolare del ruolo di prima punta. La proposta contrattuale - spiega Tuttosport - dovrà essere di due anni, ad almeno 3,5 milioni netti: il suo entourage italiano non è ancora stato contattato, ma attende a breve una telefonata di Maldini e Massara. Su Giroud va registrato anche l'interesse della Lazio, ma il centravanti del Chelsea, oggi, è il candidato principale per l'attacco del Diavolo.