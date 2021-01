Tuttosport: "Milan, uscire dal tunnel di gennaio per non rompere l'incantesimo"

Si concluderà sabato pomeriggio, in casa del Bologna, il mese più difficile da un anno a questa parte per il Milan: "Un 'mensis horribilis' - si legge su Tuttosport -, soprattutto per come era abituato il Milan degli ultimi tempi, imbattuto in campionato dallo scorso 8 marzo e ko una sola volta, in Europa League, contro il Lille". Ma la squadra di Pioli ha già dimostrato di avere le spalle larghe, e di sapersi riprendere anche dopo sconfitte pesanti: "Era successo a ottobre, dopo lo 0-3 in Europa League contro i francesi del Lille. E si era ripetuto in campionato, quando dopo il pesante 3-1 subito in casa dalla Juventus, aveva subito dopo battuto il Toro in campionato". In molti, però, temono che l'incantesimo si sia rotto e che il Milan sia destinato a rientrare nei ranghi: ai rossoneri il compito di smentire queste sensazioni infauste.